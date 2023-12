VIOLÊNCIA DESENFREADA: Pai e filho são mortos após terem casa invadida por criminosos, em Forquilha

Pai e filho foram mortos, durante a madrugada desta quinta-feira (28), em Pico da Esperança, na zona rural de Forquilha, no interior do Ceará.





Segundo informações apuradas pelo Sobral Portal de Notícias, Clerton dos Reis Sousa, de 40 anos e seu filho, Luis Guilherme do Nascimento, de 17 anos, estavam em casa dormindo quando o local foi invadido por criminosos armados, que mataram as vítimas e fugiram logo em seguida. De acordo com moradores do local, o cadeado do portão da casa foi quebrado pelos atiradores.





Uma equipe da Perícia Forense esteve no local e os corpos das vítimas foram transladados para a unidade da Pefoce de Sobral. Até o momento nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil investigará o caso.





Via Sobral Portal de Notícias