Surreal: Impostos pagos por brasileiros chegará a recorde de R$ 3 trilhões

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) informou que até o Natal o impostômetro alcançará marca inédita de R$ 3 trilhões em impostos.

O instrumento mede o total pago pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano. A contabilidade abrange impostos, taxas, contribuições, multas, juros e a correção monetária.





No mesmo dia do ano passado, em 25 de dezembro, o Impostômetro registrou R$ 2,8 trilhões, ficando R$ 200 bilhões abaixo da marca atual. Esta é a primeira vez, desde o início de suas operações em 2005, que o painel atinge esse patamar.





Segundo o economista chefe da ACSP, Marcel Solimeo, o número inédito demonstra “o problema fiscal do governo não se encontra do lado da Receita, mas dos gastos”.





“O que preocupa é que o governo, com a aprovação do Congresso, vem adotando fortes aumentos da tributação para cumprir as metas do ‘arcabouço fiscal’. Além disso, a Reforma Tributária aprovada poderá trazer novos aumentos de impostos. Os contribuintes precisam ficar atentos e cobrar medidas de redução dos gastos”, disse.





A ideia do Impostômetro é fornecer informações sobre a arrecadação, para que contribuintes avaliem se os governos estão utilizando os impostos de maneira apropriada. Além do painel físico na Rua Boa Vista, 51, no Centro Histórico de São Paulo, próximo ao prédio da ACSP, há também o site do Impostômetro, onde é possível acompanhar a arrecadação em diferentes níveis governamentais, segundo a CNN.