Briga de trânsito termina com motorista prensado contra o próprio carro

Na manhã de terça-feira (16), homem foi prensado contra o próprio carro durante uma briga de trânsito na Rua Oswaldo Cruz, em Uberaba. Segundo testemunhas, o indivíduo estava bastante alterado e começou a discutir com o motorista de outro carro alguns quarteirões antes.





Conforme informação do G1, testemunhas que seguiam atrás dos envolvidos relataram que o homem tentava realizar uma ultrapassagem, ao mesmo tempo em que gritava para o outro motorista permitir sua passagem. Após conseguir efetuar a manobra, ele estacionou o veículo no meio da via.





Nas imagens capturadas, é visível que ambos os veículos ficaram parados após a ultrapassagem. Uma mulher, ocupante do carro que seguia atrás, desce e se afasta na direção oposta. Simultaneamente, o homem desce do carro da frente, se aproxima do outro motorista portando um cassetete e golpeia a janela do veículo.





Após a acalorada discussão, o homem retorna ao seu veículo, para e ergue o cassetete. O motorista no carro acelera, pressionando-o contra o próprio veículo.





Em seguida, o homem cai e é novamente atingido pelo veículo, ficando com parte do corpo sob o automóvel. O condutor então dá marcha ré e se afasta do local.





O motorista parou mais a frente e aguardou a chegada da PM. Segundo a Polícia Militar, o condutor alegou que atropelou o homem para se defender, pois o outro motorista estava nervoso e o teria ameaçado.





Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem foi encontrado caído no asfalto, gritando coisas sem sentido. Ele foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) com fratura exposta na perna esquerda.





De acordo com o registro da ocorrência, foram localizados doze cigarros de maconha no bolso do homem atropelado. Além disso, no interior do seu carro, foram encontrados um soco inglês e um canivete, todos apreendidos.





O condutor do outro veículo foi conduzido à Polícia Civil, onde prestou depoimento.





