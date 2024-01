Polícia procura falso médico que atendeu pacientes em hospital no Ceará

A polícia está a procura de um falso médico suspeito de exercício ilegal da medicina em um hospital no município de Independência, no interior do Ceará. O homem foi descoberto a partir de uma denúncia de negligência médica.



Conforme a Polícia Civil, durante as investigações sobre o caso de negligência, os agentes descobriram que Iago Oliveira de Pinho, de 28 anos, estava utilizando o nome e o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) de um médico de Fortaleza para atender de forma ilícita na cidade do interior.

O falso médico, que está foragido, é investigado pelos crimes de exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica e falsidade de documento público.

A Delegacia Municipal de Independência investiga o caso, para esclarecer o crime e capturar o suspeito.

G1 Ceará