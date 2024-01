PRF Anthony Lima assume a Superintendência da PRF no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará anuncia oficialmente hoje (16) o nome do novo Superintendente Regional. O Inspetor Anthony Sthefanny Nunes de Lima, de 40 anos, assume o posto, sucedendo o Inspetor Flávio Holanda, que esteve à frente da instituição até a primeira quinzena de janeiro. A portaria de designação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, formalizando a ascensão do PRF Anthony Lima ao cargo de maior responsabilidade na hierarquia da PRF no estado do Ceará. O Diretor-Geral da PRF, Inspetor Antônio Fernando Souza Oliveira, deslocou-se de Brasília a Fortaleza para oficializar a nomeação do novo Superintendente.





Com 11 anos de serviço dedicados à Polícia Rodoviária Federal, Anthony Lima é natural de Fortaleza. Ingressou na instituição em setembro de 2012 e ao longo de sua carreira, demonstrou competência em diversas áreas, tanto no serviço operacional quanto na administração interna. Durante sua trajetória, o novo Superintendente ocupou posições estratégicas, desempenhando funções como Chefe do Núcleo de Serviços Gerais, Chefe do Núcleo de Logística, Chefe da Seção de Administração, e, mais recentemente, Chefe da Delegacia da PRF em Sobral, entre outubro de 2022 e maio de 2023.





Ao assumir a função, Anthony Lima expressou sua gratidão pela confiança depositada em sua nomeação, destacando a responsabilidade do cargo e a relevância da missão que lhe foi atribuída. "Minha missão será garantir condições necessárias para ampliar a qualidade do trabalho que a PRF entrega à sociedade cearense nas diversas áreas em que atua. Farei uma gestão colaborativa, reforçando a integração da PRF com as demais forças de Segurança Pública; buscarei investimentos para modernizar a nossa infraestrutura e, principalmente, trabalharei para a valorização do nosso efetivo, pois são esses homens e mulheres que cumprem a missão principal da PRF, que é salvar e proteger vidas", afirmou o novo Superintendente.





O Diretor-Geral da PRF, Inspetor Antônio Fernando Souza Oliveira, deslocou-se de Brasília a Fortaleza para oficializar a nomeação de Anthony Lima. A comitiva, composta por outros diretores nacionais, visitou as dependências da Superintendência da PRF e realizou reunião com os gestores administrativos, reafirmando o compromisso da direção nacional em fortalecer a atuação da PRF no estado.





Em sua fala, o Diretor-Geral destacou a importância de uma gestão fundamentada no diálogo, na humanização das relações interpessoais e na colaboração entre os diversos setores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará. Desejando êxito ao Inovo Superintendente, o inspetor Antônio Oliveira ressaltou a necessidade de uma PRF integrada e comprometida, capaz de elevar a segurança viária e intensificar o combate às atividades ilícitas nas rodovias federais que cortam o estado.





(PRF)