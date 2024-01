Revisão do cadastro do Bolsa Família resulta no corte de mais de 880 mil perfis

O Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, anunciou que a revisão do cadastro do Bolsa Família, visando concluir até o primeiro semestre deste ano, já excluiu cerca de 840.000 famílias do programa, segundo informações do Portal Sertões.



O objetivo principal é direcionar o benefício para quem realmente precisa, combatendo possíveis fraudes.

Entre as exclusões, identificou-se casos de novos cadastros fraudulentos de pessoas que já eram beneficiárias, alegando viverem sozinhas para obter vantagens indevidas. Vale notar que nem todas as exclusões decorrem de fraudes, podendo envolver, por exemplo, famílias com aumento de renda.

A Voz de Santa Quiteria