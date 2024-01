A Caixa sorteou neste sábado (31/12), no Espaço da Sorte, em São Paulo, a Mega-Sena da Virada, concurso 2670, com prêmio de R$ 588 milhões. A Mega da Virada não acumula. Logo, significa que o prêmio é pago mesmo que nenhum apostador acerte as seis dezenas.





Confira as dezenas sorteadas:





21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56





As informações sobre os ganhadores serão divulgadas no site da Caixa.