Quem pode se inscrever no concurso da PM com salários de R$ 7,1 MIL?

Este concurso PM oferta ao todo 180 vagas!

Com grandes oportunidades, este concurso PM anuncia edital com 180 vagas. Além disso, os salários são atrativos ultrapassando R$ 7 mil.





Porém, quem pode se inscrever neste edital? Veja a seguir.





Concurso PM





A PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais) abriu as portas para quem sonha em ser oficial. São 180 vagas disponíveis para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), e a inscrição pode ser feita no site do Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG até o dia 4 de abril. A taxa de participação é de R$ 220,00. Se você está pensando em participar, não perca o prazo!





As provas estão marcadas para o dia 5 de maio de 2024. É bom ficar de olho no calendário e se preparar bem. A remuneração para o Cadete do 1º Ano do CFO é de R$ 7.175,30, um ótimo incentivo para quem busca uma carreira na área militar.





Oportunidade para Ingresso na Carreira Militar





A Polícia Militar de Minas Gerais anunciou a abertura do novo concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) com oferta de 180 vagas, sendo 162 destinadas a candidatos do sexo masculino e 18 para o sexo feminino. A oportunidade é voltada para profissionais com formação superior em Direito, proporcionando uma carreira promissora na área militar.





Requisitos concurso PM





Se o seu objetivo é participar do Concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), é crucial entender os requisitos de ingresso. Abaixo, fornecemos detalhes mais específicos sobre cada um deles:





Formação Acadêmica:





O candidato deve possuir o título de bacharel em Direito. É fundamental garantir que esse requisito seja atendido antes da data de matrícula no curso de formação.





Idade:





Para participar do concurso, o candidato deve ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos de idade. A verificação da idade será realizada na data de inscrição, sendo admitida a matrícula até o dia anterior ao completar 31 (trinta e um) anos.





Carteira Nacional de Habilitação (CNH):





É necessário possuir CNH válida, pelo menos na categoria “B”. Certifique-se de que sua habilitação esteja em conformidade com esse requisito.









Altura Mínima:





A PMMG estabelece uma altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros). Esteja ciente desse critério ao considerar sua participação.





Tatuagens:





Ao utilizar os diversos uniformes, é proibida a presença de tatuagens visíveis cujo significado seja incompatível com as atividades de policial militar. Recomenda-se avaliar suas tatuagens à luz desse critério.





Remuneração e Etapas do Concurso





Durante o 1º ano do CFO, o candidato aprovado será designado como cadete, recebendo uma remuneração básica de R$7.175,30. Nesse período, o aluno cumprirá atividades e carga horária específicas do curso, de acordo com o cronograma e quadro curricular estabelecidos.





Após a formatura, o oficial da PM MG terá uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, desempenhando suas funções com dedicação e profissionalismo. Confira mais sobre o concurso PM.





Cronograma e Inscrições

As inscrições para o concurso estarão abertas no período de 05/03 a 04/04, oferecendo aos interessados uma oportunidade para se preparar adequadamente para as provas objetivas, que estão previstas para o dia 05/05.





A organização do certame fica a cargo da própria Polícia Militar de Minas Gerais, evidenciando o compromisso da instituição com a transparência e eficiência no processo seletivo.





Como se inscrever no concurso da Polícia Militar





Os interessados poderão se inscrever no dia 5 de março e vai até o dia 4 de abril, pela internet.





Para participar do aguardado Concurso PM MG para Oficiais 2024, o interessado precisa seguir alguns procedimentos específicos, garantindo uma inscrição eficaz e segura. Aqui estão os passos necessários:





Acesso ao Site Oficial





Acesse o site da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e localize a aba do Centro de Recrutamento e Seleção (CRS). A inscrição é realizada exclusivamente por meio desse canal oficial, garantindo a autenticidade do processo.





Preenchimento do Formulário





Complete o formulário de inscrição disponível no CRS. Certifique-se de fornecer todas as informações solicitadas de forma precisa e completa.





Taxa de Inscrição





O próximo passo é o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$220. Este procedimento é crucial para a efetivação da participação no concurso. O candidato deve estar atento ao prazo de pagamento, que se encerra no dia 9 de abril.





Opções de Pagamento





O pagamento da taxa pode ser efetuado em diversos bancos, proporcionando praticidade e flexibilidade aos candidatos.





As opções incluem Banco do Brasil, Mercantil do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal, Sicoob, Santander, bem como correspondentes bancários Mais Brasil, Banco Postal e casas lotéricas.