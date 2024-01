Suspeito de homicídio morre dentro da delegacia municipal de Sobral

Na tarde deste domingo, dia 7, uma cena chocante se desenrolou nas ruas da cidade de Sobral. Raimundo Diogo Rodrigues Gomes, identificado como um dos suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrida mais cedo, foi encontrado caído nas proximidades da Delegacia Municipal e logo na sequência foi encaminhado para a unidade policial, onde acabou morrendo.





Segundo relatos preliminares da Polícia Militar, Diogo estava caído na rua, a uma curta distância da delegacia. A tentativa de homicídio, na qual ele teria participado, aconteceu na rua Pintor Lemos.





Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram rapidamente acionadas e tentaram reanimar a vítima, porém, infelizmente, seus esforços foram em vão. Raimundo Diogo foi declarado morto dentro da delegacia.





As circunstâncias exatas da morte ainda estão sob investigação. A perícia forense, que esteve presente no local juntamente com várias viaturas da Polícia Civil, irá determinar a causa da morte, através de um laudo detalhado.





Com informações de Sobral Online