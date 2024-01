TRAGÉDIA: JOVEM MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE NA CE362, ENTRE MASSAPÊ E SANADOR SÁ

Um acidente fatal foi registrado na noite desta sexta-feira (12), na rodovia 362, entre os municípios de Massapê e Senador Sá.





A vítima foi identificada por Antônio Aquino de Ferreira Filho, 39 anos, contador , primo do prefeito de Uruoca, residia em Uruoca.





Antônio Aquino conduzia um veículo VW Amarok cor branca, quando perdeu o controle do veículo na localidade de Riachão e capotou várias vezes, infelizmente foi a óbito no local do sinistro.





A PRE foi acionada para a realização dos procedimentos de praxe.