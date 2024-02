Casal é encontrado morto em apartamento, filho é apreendido

Um casal foi encontrado morto em um apartamento em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o filho das vítimas, de 17 anos, disse à PM ter tentado salvar a mãe, que foi esfaqueada e estrangulada pelo pai dele após discussões. O jovem, porém, não soube explicar o que aconteceu com o homem, que também foi esfaqueado e tinha um fio elétrico enrolado ao pescoço. O rapaz foi apreendido e levado à uma unidade da Fundação Casa.





O caso aconteceu na Rua Frei Francisco Sampaio, no bairro Embaré. De acordo com o registro policial, dentro do imóvel estavam o casal, sendo o homem de 40 anos e a mulher, de 38, o filho deles, de 17, e mais dois amigos do jovem, de 20 e 18. Os colegas, segundo depoimento do rapaz à PM, não estão envolvidos. O crime foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária da cidade.





Conforme o boletim de ocorrência, o filho do casal relatou aos policiais ter presenciado três episódios seguidos em que o pai agrediu a mãe no imóvel, sendo que o último causou a morte dela.





De acordo com o documento, o jovem foi apreendido e encaminhado à uma unidade - não especificada - da Fundação Casa após apresentar "contradições" no depoimento e não saber explicar a morte do pai.





O primeiro episódio de agressão, de acordo com o relato do filho do casal, aconteceu enquanto ele estava no próprio quarto, acompanhado dos dois amigos, e ouviu a mãe gritar por socorro. O rapaz afirmou ter entrado no quarto dos pais para separá-los. No ato, ele teria sido agredido pelo homem com o soco no rosto.





O segundo episódio, ainda segundo o rapaz, aconteceu quando a mulher novamente gritou por socorro no imóvel. O filho disse ter apartado novamente as agressões e dado uma 'gravata' no pai enquanto a mãe corria para o quarto dele e se trancava.





O último episódio de agressão, de acordo com o jovem, aconteceu quando o pai pulou a janela - de outro ponto do apartamento - para acessar o quarto onde a mãe estava trancada. Neste momento, ele teria encontrado o homem já esfaqueando a mulher na região torácica.





O jovem disse à PM que pulou nas costas do pai para tentar ajudar a mãe, caindo os três no chão em seguida. Porém, ao perceber que a mulher não reagia mais, ficou "assustado" e saiu correndo do prédio para pedir ajuda, deixando o pai ainda estrangulando a mãe.





A PM registrou no boletim de ocorrência que os dois amigos do rapaz foram os responsáveis por acionar o socorro e as autoridades policiais.





Ainda de acordo com o BO, o jovem foi encaminhado à Fundação Casa e deverá ser apresentado nesta segunda-feira (26) à Vara da infância e Juventude de Santos.





G1