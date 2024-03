Adolescente é morto após atirar no rosto de PM durante abordagem

Um policial militar ficou ferido após ser baleado no olho por um adolescente durante uma perseguição no último sábado (9). O caso aconteceu em Porto Real, cidade localizada no sul do estado do Rio de Janeiro.





De acordo com a polícia, o adolescente que tinha 17 anos e um homem de 23, estavam em uma motocicleta em atitudes definidas pelo policiamento como suspeitas. Os dois não obedeceram a uma ordem de parada. Eles então começaram a fugir até que foram abordados pela PM.





No vídeo de uma câmera de segurança, é possível ver o momento da abordagem. Quando a viatura da polícia chega e um dos suspeitos corre. O adolescente que fica na moto começa a ser revistado. De repente, ele saca a arma e atira no olho do policial militar.





Mesmo ferido o sargento consegue revidar e atira contra o jovem diversas vezes. O suspeito morreu no local em decorrência dos tiros. O PM entra na viatura e consegue sair dirigindo.





O policial militar é do batalhão da cidade de Resende. Ele foi socorrido para o hospital. Uma pistola e um revólver foram apreendidos. O sargento já recebeu alta e passa bem.





CNN