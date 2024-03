CATADOR DE MATERIAL DE RECICLAGEM É MORTO A TIROS EM SOBRAL/CE

Um crime de morte foi registrado na manhã desta terça-feira (05), no bairro do Sumaré.

Um jovem que trabalhava como catador de reciclagem foi morto com vários tiros na cabeça depois de ter sido abordado por dois indivíduos que fugiram logo após o crime.





A polícia civil esteve no local colhendo as informações para iniciar as investigações e identificar os autores e a motivação do crime.





A perícia forense foi acionada e após os exames preliminares o corpo foi levado para o IML de Sobral.





Sobral registra 18 homicídios dolosos no corrente ano!





Mais detalhes em breve.