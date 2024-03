Instagram e Facebook estão fora do ar nesta terça-feira

No Brasil, mais de 19 mil usuários relataram problemas no Instagram, enquanto no Facebook reclamações passam de 38 mil.





O Instagram e Facebook ficaram fora do ar nesta terça-feira (5) por volta das 12h30. Até a última atualização desta reportagem, as redes ainda apresentavam instabilidade e não havia previsão de quando seriam normalizadas.





O site Downdetector registra mais de 19 mil reclamações de usuários do Instagram no Brasil, enquanto o Facebook, mais de 27 mil. As notificações começaram a disparar por volta das 12h30.





O Facebook deslogou os seus usuários.





O diretor de comunicações da Meta, controladora do Facebook e do Instagram, Andy Stone, publicou no X, antigo Twitter, que a empresa está ciente dos problemas que os usuários estão enfrentando ao tentar acessar os serviços e que está trabalhando para resolvê-los.





Outros países também relatam problemas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Facebook tem mais de 200 mil reclamações, enquanto o Instagram, mais de 40 mil.





Já no Reino Unido, são mais de 150 mil reclamações no Instagram, e mais de 25 mil no Facebook.