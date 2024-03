Homem tem prejuízo de R$ 15 mil ao cair no golpe do Tinder

Uma mulher, de 31 anos, foi presa suspeita de ceder a conta bancária a uma estelionatária responsável por aplicar golpes por meio de aplicativos de relacionamento, na capital goiana. Segundo a Polícia Militar, o caso foi descoberto após um homem, de 53, relatar ter sido vítima do golpe, ao ter R$ 15 mil transferidos para conta da “laranja”, após marcar um encontro.





De acordo com a PM, a golpista e o homem se encontraram em um bar da capital no sábado (16/3). Depois de saírem do local, os dois foram para a residência dele, que, ao acordar no dia seguinte, percebeu que a mulher havia fugido e realizado duas transferências bancárias para a conta de um “testa de ferro”, usando o aplicativo do celular dele.





Ao perceber a situação, a vítima acionou a polícia, que conseguiu localizar a proprietária da conta. De acordo com a corporação, a mulher explicou que não conseguiu sacar ou transferir o dinheiro porque a conta está bloqueada. Além disso, a “laranja” relatou que essa não foi a primeira vez que emprestou a conta.





Segundo ela, a mesma golpista fez transferências para a conta bloqueada outras duas vezes.





A vítima e a proprietária da conta foram encaminhadas à Central Geral de Flagrantes. A estelionatária ainda não foi localizada e é procurada pela polícia. Caso sejam condenadas, as mulheres podem pegar pena de até 5 anos de prisão por estelionato.





Metrópoles