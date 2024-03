Motorista faz zigue-zague, invade acostamento e mata ciclista atropelado no Ceará

Um ciclista morreu atropelado por um carro quando pedalava no acostamento da rodovia BR-230, no município de Várzea Alegre, no interior do Ceará, na tarde deste domingo (3). O acidente foi registrado por outro condutor.





As imagens mostram o carro fazendo zigue-zague na pista e quase invadindo a contramão. Logo em seguida, o veículo invadiu o acostamento e atropelou o ciclista que pedalava no local. A Polícia Rodoviária Federal informou que o condutor do carro foi preso após o acidente.





Rodrigo de Lima Silva, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele trabalhava como motorista na Secretaria de Assistência Social de Várzea Alegre, que lamentou o falecimento.





"Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto para superar essa perda irreparável", diz a nota de pesar da secretaria.





O prefeito da cidade, Zé Helder, também se manifestou pela morte de Rodrigo, que deixou esposa e filhos.





"Rodrigo era um ciclista apaixonado e, tragicamente, perdeu sua vida em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (3). Neste momento de dor e luto, rogamos a Deus que conforte seus familiares e amigos, concedendo-lhes força e resignação", diz um trecho da publicação.





(G1/CE)