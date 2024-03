POLÍCIA CIVIL PRENDE ACUSADOS DE MATAR IDOSO EM COREAÚ

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou uma significativa operação nos dias 11 e 12 de março de 2024, culminando na prisão de dois indivíduos acusados de envolvimento em um caso de homicídio do Idoso Hermenegildo Ramos. As prisões, executadas pela Delegacia Municipal de Coreaú-CE, foram dirigidas a Francisco Felipe Mesquita Souza e Janiel Lima de Menezes, contra os quais foram cumpridos mandados de prisão preventiva.

VÍTIMA: HERMENEGILDO RAMOS

Este caso se relaciona com o assassinato de Hermenegildo Ramos, um idoso muito conhecido na cidade de Coreaú-CE. O crime ocorreu no dia 08 de novembro de 2022, às 15:20h, no bairro Alto do Isaías, na cidade de Coreaú-CE, gerando comoção na comunidade local.





As ações policiais foram realizadas em dois estados brasileiros. Em Minas Gerais, Janiel Lima de Menezes foi detido na Penitenciária de Araxá. No Ceará, Francisco Felipe Mesquita Souza, foi preso na sua casa. Essas prisões representam um esforço conjunto entre as forças de segurança dos dois estados, destacando a importância da colaboração interestadual no combate ao crime.





Atualmente, os réus estão sob custódia e à disposição do Poder Judiciário, aguardando os procedimentos legais subsequentes. Este caso reforça o comprometimento das autoridades na resolução de crimes violentos e na garantia da justiça, especialmente em casos que tocam comunidades vulneráveis. A investigação continua, com a PC-CE mantendo o foco na elucidação completa dos fatos e na responsabilização dos envolvidos no crime.