AGENTE DE SAÚDE é morta a tiro na frente da filha em Juazeiro do Norte

Agente de saúde é fatalmente atingida durante assalto em Juazeiro do Norte, na presença da filha. Incidente ocorreu de manhã e foi captado por câmeras.

Uma agente de saúde foi morta a tiros em um assalto em Juazeiro do Norte, Ceará, na presença da filha, na manhãdesta segunda-feira, 29. O crime, capturado por câmeras de segurança, ocorreu quando mãe e filha, em uma motocicleta, foram abordadas por dois homens também de moto. Eles roubaram itens pessoais e, na fuga, atiraram na agente, que morreu apesar de socorrida. Um suspeito de 26 anos foi preso. O Sindsaúde Ceará lamentou o incidente, destacando que a vítima trabalhava em uma unidade de saúde local.





✴️ CÁ PRA NÓS: A crescente insegurança pública em várias regiões do Ceará reflete a urgência de medidas mais eficazes por parte das autoridades. Incidentes trágicos, como o assassinato de uma agente de saúde em Juazeiro do Norte, ressaltam não apenas a brutalidade do crime, mas também a vulnerabilidade dos cidadãos no dia a dia. É essencial que o governo intensifique esforços na prevenção do crime, na melhoria da segurança pública e no fortalecimento das instituições responsáveis pela aplicação da lei. A sociedade espera ações concretas e imediatas para garantir a segurança e o bem-estar da população, cobrando responsabilidade e eficácia dos líderes e órgãos competentes.





Fonte: César Wagner

Foto: Ilustrativa