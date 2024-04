Jovem morre eletrocutado após tocar em fio de energia em Sobral

Um jovem morreu no município de Sobral, no interior do Ceará, ao ser eletrocutado enquanto tomava banho em um riacho, após encostar em um fio de energia. Conforme testemunhas, o rapaz, identificado apenas como Samuel, estava tomando banho com amigos no local, no distrito de Caioca, quando teria pulado em um cacimbão e tocado em um fio de alta tensão, desencadeando a descarga elétrica.



Profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionados para o local e retiraram o corpo da vítima. Ele foi recolhido pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para que seja averiguada a causa da morte.

Em outra ocorrência, um homem foi eletrocutado, em Fortaleza, ao realizar um serviço particular na fiação de um poste de um prédio residencial, no bairro Varjota, no último mês. O corpo ficou pendurado na estrutura e foi retirado com a ajuda do Corpo de Bombeiros. O homem estava na companhia de outro colega, que escapou ileso.

Segundo testemunhas, a vítima estava realizando um serviço de manutenção na rede elétrica no poste localizado na Rua Tavares Coutinho no cruzamento com a Rua Delmiro Gouveia, quando recebeu uma forte descarga elétrica e não resistiu aos ferimentos.

