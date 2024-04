URGENTE! Juiz concede liminar para que moradora de Sobral não pague tarifa do lixo

Vereador Mário Vicktor entra com projeto na Câmara para a extinção da tarifa.

O juiz Aldenor Sombra de Oliveira, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sobral, concedeu liminar para que uma moradora do município não pague a tarifa de lixo da Prefeitura.





Motivo: a cobrança de Sobral é diferente da de Fortaleza, por exemplo. Enquanto na capital é na modalidade tributo, sendo chamada de taxa, obedecendo orientação do Supremo Tribunal Federal (STF), em Sobral é tarifa.





Em Fortaleza, ela vem na conta do IPTU. Caso o cidadão não pague, o máximo que pode acontecer é ser cobrado na Justiça. Já em Sobral, a tarifa vem na conta de água. Na falta de pagamento, a água é cortada.





Em tempo





A taxa de lixo de Fortaleza isenta pessoas beneficiárias do Bolsa Família, a tarifa de Sobral não.





Em tempo II





Agora, mais pessoas estão entrando na Justiça para não pagar a tarifa.





Em tempo III





O vereador de Sobral Mário Vicktor entrou com projeto para acabar com a tarifa no município.





Com informações do portal CN7