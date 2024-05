BACTÉRIA FATAL: O DECRETO DA ANVISA COM A RETIRADA DE 5 MARCAS DE LEITE DOS SUPERMERCADOS

A Anvisa proibiu 5 marcas de leites, voltada para os bebês, em março de 2022, por conta de uma bactéria fatal. Os lotes tiveram que sair das prateleiras dos supermercados, para os consumidores não correrem mais riscos.





A vigilância sanitária é o principal órgão responsável pela averiguação de todos os produtos, desde a sua fabricação, até o momento em que estão disponíveis para venda. Assim, quando identificam algum problema, rapidamente emitem um alerta aos consumidores.





O leite é um dos produtos mais consumidos pelos brasileiros e fundamental para o desenvolvimento do bebê. Justamente algumas marcas voltada às crianças tiveram problemas em sua fabricação.





De acordo com o portal ‘CNN’, em março de 2022 a Anvisa pediu o recolhimento das fórmulas infantis das marcas Human Milk Fortiffier, Similac PM 60/40, Similac, Alimentum e EleCare. Todas elas pertencem a empresa Abotte Nutrition.





Ainda segundo o site, o recolhimento dessas marcas se deu por conta da Food and Drug Administration iniciar uma investigação sobre a internação de 4 internações de bebês em menos de 6 meses. Porém todas elas se deu no Estados Unidos, mesmo a marca sendo uma grande importadora.





Assim, a empresa emitiu um comunicado sobre o caso, revelando que nenhum dos lotes afetados chegou ao Brasil, tranquilizando os clientes por aqui.









Veja o que disse a Abbott Nutrition





Em seu comunicado oficial, emitido pela Abbott Nutrition, divulgado pela ‘CNN’, a marca garantiu que nenhum produto vendido no Brasil está com a presença da bactéria que contaminou as crianças no Estados Unidos.









“Na Abbott, a saúde e a segurança de nossos consumidores é uma prioridade. Assim, nenhum produto nutricional da Abbott vendido no Brasil está afetado por este recolhimento. Nossos produtos são seguros, sinta-se confiante para utilizá-los”, garantiu a empresa.









Qual bactéria estava presente no leite?





Segundo as investigações pela agência reguladora dos Estados Unidos, alguns lotes dos leites Human Milk Fortiffier, Similac PM 60/40, Similac, Alimentum e EleCare estavam contaminados pela Cronobacter Sakazakii.





