Farmácia é assaltada pela segunda vez em menos de 30 dias, no interior do Ceará

Uma farmácia foi assaltada no município de Camocim, no interior do Ceará, pela segunda vez em menos de 30 dias, conforme relatado por pessoas do local. A ação criminosa foi registrada em vídeo feito pela câmera de segurança instalada no estabelecimento comercial.





Nas imagens da camera de segurança do local, é visto o criminoso chegando ao local segurando um capacete de motocicleta, possivelmente simulando estar segurando uma arma de fogo. Na hora de sair da farmácia, no entanto, ele coloca o item de segurança na cabeça e deixa o local, tranquilamente.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





