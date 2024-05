Homem atrai a própria namorada para ser assassinada em local ermo no Ceará

Um homem de 31 anos foi preso por suspeita de atrair a própria namorada para ser morta por um integrante de uma facção criminosa na localidade de Guajiru, na cidade de Trairi, no Ceará, no último domingo (26).





De acordo com a Polícia Militar, a mulher de 20 anos foi atraída pelo namorado para um local ermo, onde ela foi executada a tiros. A jovem tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo.





Ainda segundo a PM, no decorrer dos levantamentos sobre o caso, os agentes descobriram a participação do próprio namorado da vítima, que foi capturado momentos depois do homicídio.





Após a prisão, o homem foi levado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde o suspeito foi autuado por homicídio doloso.





G1 Ceará