COMUNICADO IMPORTANTE - ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO DE SOBRAL

A Secretaria do Trânsito da Prefeitura de Sobral, informa que, a partir de 25/04/2025, serão implementadas mudanças de sentido em duas vias do entorno do Mercado Público e da Cadeia Criativa, com o objetivo de ampliar a oferta de estacionamento e tornar o tráfego mais fluido e seguro.





1. Rua Antônio Carlos de Oliveira





• Voltará a operar em sentido único, no percurso em direção à Rua Antônio Frota.





• Será criada nova faixa de vagas de estacionamento ao longo da via, facilitando o acesso aos estabelecimentos comerciais e aumentando a comodidade de motoristas e clientes.





2. Rua Coronel Adeodato





• Terá seu sentido de tráfego invertido, conectando diretamente a Rua Desembargador Moreira à Rua Viriato de Medeiros.





• A inversão contribuirá para um fluxo mais organizado, reduzindo pontos de conflito e otimizando a circulação entre as quadras comerciais.





3. Novas vagas de estacionamento





• Serão implantadas 14 vagas para carros e 10 vagas para motocicletas nos arredores da Cadeia Criativa e da Praça Luzia Homem.





As intervenções começam amanhã, dia 25 de abril e, durante os próximos dias, uma equipe da Secretaria de Trânsito estará presente no local para orientar motoristas e pedestres sobre as alterações no tráfego. Todas as mudanças foram projetadas para oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade a moradores, comerciantes, pedestres e visitantes, fortalecendo o comércio local. A Secretaria de Trânsito acompanhará diariamente o desempenho das modificações e efetuará ajustes sempre que necessário, garantindo a eficiência e a segurança do tráfego na região.