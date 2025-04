POLÍCIA CIVIL E RAIO PRENDEM HOMEM EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS EM SOBRAL

Nas primeiras horas de hoje, a Polícia Civil, através do Núcleo de Combate ao Crime Organizado da Delegacia Regional de Sobral e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO) da Polícia Militar do Ceará, cumpriram um mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem de 22 anos, no bairro Cohab 1, município de Sobral.





A investigação teve início após troca de informações entre a Subagência de Inteligência do 4ºBPRAIO e o Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) da Delegacia Regional de Sobral.





Após serem reunidos elementos que indicavam a traficância no local, um mandado de busca e apreensão foi deferido pelo Poder Judiciário.





No momento das diligências, o suspeito tentou se evadir pelos telhados de casas vizinhas, porém foi capturado logo em seguida, com o apoio de um drone policial.





Dentro da caixa d’água da casa do suspeito, policiais civis e militares encontraram 20 papelotes de Skunk, balança de precisão e um aparelho celular. O autuado passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada.





A ação também contou com o apoio operacional do Núcleo Operacional da Delegacia Regional de Sobral.





Importante ressaltar o trabalho em conjunto desenvolvido pelas forças de segurança que atuam em Sobral, no combate ao tráfico de drogas e crime organizado.





Ajude a Polícia através de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711, WhatsApp do Raio Sobral (88)99286-9349, ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.