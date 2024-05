Homem cai com carro em ponte, e corpo é encontrado oito dias depois

Após oito dias de buscas, o corpo de Lázaro Bibiana, 35 anos, que estava desaparecido em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, foi encontrado neste domingo (26/5).





Ele desapareceu após um grave acidente em Varginha, zona rural de Bom Jardim da Serra. O corpo de Lázaro foi encontrado por moradores na região do Rio Pelotas, a cerca de oito quilômetros do local do acidente.





A caminhonete foi encontrada na tarde da última segunda-feira (20). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o veículo foi localizado a uma profundidade de aproximadamente três metros e a cerca de 500 metros da ponte. Após buscas no interior do carro, nada foi encontrado.





Os bombeiros e a Polícia Científica foram acionados para dar continuidade aos trabalhos de retirada do corpo da água e procedimentos legais.





