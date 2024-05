VÍDEO: Caixão cai e carro funerário vai embora. Testemunhas dizem que tinha um corpo nele

Após alguns minutos de perplexidade, o carro da funerária finalmente apareceu no local e levou o caixão embora, encerrando o estranho episódio. As informações são do portal Comunidade F7 Notícias.





Na noite desta segunda-feira (13), um incidente inusitado chamou a atenção dos moradores do município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Um caixão caiu de um carro de funerária, surpreendendo quem passava pela rua e causando um engarrafamento. As imagens do caixão na via rapidamente viralizaram nas redes sociais, deixando muitos perplexos.





Segundo relatos dos residentes locais, havia um defunto dentro do caixão, o que tornou a situação ainda mais surreal. Após alguns minutos de perplexidade, o carro da funerária finalmente apareceu no local e levou o caixão embora, encerrando o estranho episódio.





O incidente gerou grande repercussão na região, com muitos questionamentos sobre como algo tão incomum pôde acontecer. Os moradores expressaram choque e curiosidade sobre os detalhes do ocorrido, enquanto as autoridades locais ainda não se manifestaram oficialmente sobre o incidente. O caso serve como um lembrete de como a realidade muitas vezes supera a ficção, deixando uma marca na memória daqueles que presenciaram o surreal acontecimento em plena via pública.

Caixão cai em via pública de Camaçari. pic.twitter.com/JbVZZ3K52H — Aratu On (@aratuonline) May 14, 2024