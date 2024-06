HOMEM É ASSASSINADO A TIROS NO DISTRITO DE SALGADO DOS MACHADOS, EM SOBRAL

Na manhã desta sexta-feira, um homicídio a bala ocorreu no distrito de Salgado dos Machados, na cidade de Sobral. Três entregadores de materiais de construção de um depósito se deslocaram para realizar uma entrega na região, quando foram abordados por indivíduos armados. Os criminosos colocaram os jovens de joelhos, liberaram dois deles e mantiveram o terceiro. Este último, identificado como José Taelhison Andrade da Costa, de 24 anos, foi assassinado com vários tiros e morreu no local.





Policiais civis e militares foram acionados e rapidamente se dirigiram ao local do crime para investigar e buscar mais informações que possam elucidar o caso, e assim fazerem coleta de evidências para obter depoimentos que possam levar à identificação e captura dos responsáveis pelo homicídio.





A vítima tinha passagem na polícia por posse irregular de arma de fogo.





José Taelhison Andrade da Costa era natural de Miraíma, mas há muitos anos residia em Sobral. O corpo do jovem já se encontra no núcleo da Perícia Forense e após exames, deverá ser liberado para sepultamento.





Com informações do portal Fnews