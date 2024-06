LAMENTÁVEL! Morre a oitava vítima de Chacina em Viçosa do Ceará

Morreu na noite da última sexta-feira (21) o jovem Adrian Mateus Brito dos Santos, de 23 anos, baleado durante a chacina em uma praça na cidade de Viçosa do Ceará. De acordo com uma familiar da vítima, ele estava internado na UTI do Hospital e Maternidade Madalena Nunes, em Tianguá.





Devido aos tiros, Adrian perdeu parte do baço e estava com o intestino perfurado. Após passar por uma cirurgia, ele não resistiu. Adrian deixa um filho de quatro anos.





Ele trabalhava em uma pizzaria e tinha ido à praça após o serviço. De acordo com a família, "era uma pessoa boa e trabalhadora". Com a morte do jovem, sobe para oito o número de vítimas da chacina ocorrida na madrugada de quinta-feira (20), na Praça Clóvis Beviláqua, em Viçosa do Ceará.





Ao todo, nove pessoas foram baleadas no local. Sete morreram no local. Uma mulher, identificada como Amância Alves Rodrigues, de 26 anos, está internada no hospital em estado grave.





Na quinta-feira, três pessoas foram detidas em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas na região. Elas foram ouvidas como parte do trabalho investigativo da chacina, mas o secretário de Segurança, Roberto Sá, afirmou que não é possível ainda confirmar a relação entre os detidos e as mortes em Viçosa.





VEJA RELAÇÃO DE VÍTIMAS:





1. Ana Caroline de Sousa Rocha, 10/10/2000, natural de Fortaleza, respondia os artigos 12 (porte arma de fogo), 33 (tráfico de drogas), 121 (homicídio), 288 (associação criminosa) do Código Penal Brasileiro. O Diário do Nordeste apurou que ela foi presa em dezembro de 2022, por suspeita de ter sido mandante de um homicídio em Viçosa do Ceará. Dias depois da prisão, ela foi solta com medidas cautelares. Em abril, capturada novamente, dessa vez com drogas e, posteriormente, posta em liberdade com tornozeleira eletrônica;





2. Ingrid Ívine de Souza Rocha, 23/04/2008, natural de Viçosa do Ceará, não possuía antecedentes criminais;





3. Isamara de Sousa Rodrigues, 29/07/1998, natural de Viçosa do Ceará, residente no Sítio Brejo Grande na Zona Rural da Cidade de Viçosa o Ceará, não possuía antecedentes criminais;





4. Francisco Luan Brito da Silva, 14/06/1998, natural de Tianguá, residente no Sítio Covão na Zona Rural da Cidade de Tianguá, não possuía antecedentes criminais;





5. Júlio Felix Rodrigues, 29/02/2000, natural de Viçosa do Ceará, residente no Distrito Quatiguaba na Zona Rural da Cidade de Viçosa do Ceará, havia sido preso com outro homem em 2019, pelo crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento (posse de arma de fogo de uso restrito). Em julho do ano passado ele foi absolvido dessa acusação;





6. André Madeira Olivindo Junior, 27/01/2003, natural de Fortaleza, residente do Bairro Álvaro Wayne, em Fortaleza, não possuía antecedentes criminais;





7. Geovane de Amorim Silva, 02/10/2005, natural de Viçosa do Ceará, residia Bairro Santa Cecília na Cidade de Viçosa do Ceará, não possuía antecedentes criminais;





8. Adrian Mateus Brito dos Santos, 06/12/2001, natural de Tianguá, residia no bairro Centro da Cidade de Viçosa do Ceará, não possuía antecedentes criminais.





(Diário do Nordeste)