Oito crianças e adolescentes foram baleadas em tentativa de chacina no Barroso, diz IJF

Dois suspeitos foram capturados suspeitos de envolvimento no crime. A dupla teria ligação com o Comando Vermelho (CV).

Após tentativa de chacina que ocorreu na noite desta sexta-feira (21) no bairro Barroso, em Fortaleza, oito crianças e adolescentes, de idades entre 8 e 16 anos, foram atendidas no Instituto Doutor José Frota (IJF). Um garoto de 8 anos foi lesionado com disparo na cabeça, e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. Duas pessoas foram capturadas.





Conforme o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), uma das vítimas já recebeu alta e duas têm quadros estáveis. Quatro estão em observação na emergência, também com quadros estáveis.





Conforme o hospital, as vítimas têm idades entre 8 e 16 anos:

Menina de 11 anos

Menina de 13 anos

Menina de 16 anos

Menino de 8 anos

Menino de 9 anos

Menino de 10 anos

Menino de 15 anos

Menino de 16 anos

Além do garoto de 8 anos, outras duas vítimas foram submetidas a cirurgias de emergência. "Todos seguem em atendimento, sendo acompanhados pelas equipes clínicas e cirúrgicas do hospital", diz nota do hospital.





Na tarde deste sábado (22), a assessoria de comunicação do prefeito José Sarto informou que ele visitou as crianças hospitalizadas no IJF. O gestor também prestou solidariedade as famílias.





"A gente veio aqui prestar toda a solidariedade da Prefeitura, saber se está tudo ocorrendo com o que precisa ser feito, com o acompanhamento de psicólogos, dar ciência à família de que a Prefeitura está cuidando, acompanhando. E eu mesmo fiz questão de vir aqui pra acompanhar o estado de saúde dessas crianças, porque nossa missão é essa, salvar as vidas desses meninos e meninas”, afirmou o prefeito.

CAPTURAS





Um homem e um adolescente, de idades não confirmadas, suspeitos de participarem da tentativa de chacina em Areninha no bairro Barroso, em Fortaleza, foram capturados na manhã deste sábado (22). A informação foi dada pelo delegado Márcio Gutiérrez, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).





Segundo ele, os dois são integrantes de grupos criminosos e quebraram o celular no momento da prisão. "Buscando destruir provas, destruir informações", afirmou o delegado. A dupla é suspeita de ter ligação com o Comando Vermelho (CV). Eles foram encontrados na Grande Messejana e havia mandados de prisão em aberto contra os suspeitos.





REUNIÃO DE CÚPULA E REFORÇO FEDERAL





Após os crimes, o governador Elmano de Freitas convocou a cúpula da Segurança Pública para uma reunião na manhã deste sábado (22) para discutir o panorama do Estado frente aos acontecimentos.





Ele disse, em vídeo publicado nas redes sociais, que os ataques "não intimidarão as forças de segurança do Ceará e as nossas Instituições". Elmano destacou ainda que, se necessário, pedirá apoio federal para combater os atos criminosos.





"Ações e operações policiais serão ainda mais intensificadas e todos esses criminosos serão identificados e presos. Se necessário, não hesitarei em solicitar reforço de apoio federal nessa missão. Inclusive liguei há pouco para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, relatando a situação", disse.





O governador também disse que as ações criminosas acontecem como resposta ao anúncio de intensificação na Segurança cearense.





"Isso ocorre na sequência da intensificação das operações de combate ao crime que temos realizado e do anúncio de novas e mais duras medidas de enfrentamento às organizações criminosas, juntamente com a Justiça e o Ministério Público", explica.





TENTATIVA DE CHACINA NO BARROSO





Uma idosa e uma criança foram mortas em uma tentativa de chacina na noite desta sexta-feira (21), na Areninha Campo Barroso, Grande Messejana, em Fortaleza. O equipamento está localizado na Rua João Ferreira, esquina com Guilherme Assunção. A reportagem apurou que as forças de segurança foram acionadas às 20h50.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Pasta também informou que as vítimas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar.





Testemunhas informaram que os suspeitos chegaram ao local em dois carros. "A policial civil falou para mim que [os suspeitos] vinham em dois carros. A galera não 'tava' com arma de pequeno calibre, porque tem muita bala no chão", contou um morador.





Em vídeos divulgados nas redes sociais, muita gente gritava e chorava no local, em meio ao desespero em prestar socorro. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas baleadas. Diversas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o local.





