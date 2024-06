Polícia Civil do Ceará prende no Piauí suspeito de envolvimento em mortes em Viçosa do Ceará

Após diligências ininterruptas das Forças de Segurança do Ceará, um homem, de 51 anos, suspeito de participação nas mortes registradas na cidade de Viçosa do Ceará – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14), na última quinta-feira (20), foi preso. O indivíduo foi localizado na cidade de Parnaíba, no Piauí, nessa sexta-feira (21). Um veículo que teria dado apoio no crime também foi apreendido.





Logo que tomaram conhecimento sobre o fato, os policiais civis iniciaram as investigações que culminaram na identificação de um suspeito, que já possui passagens por crimes de tráfico e associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Com base nas apurações, após o crime, o homem fugiu para o Piauí para se esconder das autoridades cearenses.





Apurações apontam que ele é suspeito de ter mostrado o local, onde as vítimas se encontravam, aos executores. As investigações iniciais apontam ainda que a motivação estaria relacionada a disputa entre grupos criminosos na região e que o alvo principal seria uma mulher, de 23 anos, uma das vítimas fatais, que já possuía passagens por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo e estava tornozelada.





A ofensiva foi realizada por policiais civis da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará, dos Departamentos de Polícia Judiciária do Interior Norte e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE, além de equipes das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Piauí (Ficco). Com ele, um carro modelo Crossfox também foi apreendido.





O suspeito foi conduzido para a Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará, onde confessou participação e foi autuado em flagrante. As diligências seguem no intuito de capturar outros suspeitos já identificados.





O crime





Na ocasião, três mulheres, com idades de 16, 23 e 25 anos, e quatro homens, com idades de 18, 21, 24 e 26 anos, foram mortos a tiros em uma praça. A mulher, de 23 anos, já possuía passagens por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo e estava tornozelada. Já o homem, de 24 anos, possuía passagens por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Outras duas vítimas lesionadas foram socorridas para uma unidade de saúde. Uma delas, um homem de 22 anos, não resistiu e foi a óbito.