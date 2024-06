EUA ameaçam Brasil com sanções por violações de Direitos Humanos

Congressista dos EUA questiona ações de Alexandre de Moraes e alerta para possíveis sanções ao governo brasileiro.

O Brasil enfrenta a ameaça de sanção formal do Congresso dos EUA após o congressista republicano Chris Smith enviar uma carta ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, questionando supostos abusos. Chris Smith, presidente do Subcomitê de Direitos Humanos da Comissão de Relações Exteriores, apontou graves violações de direitos humanos no Brasil. A carta, também enviada aos ministros Luís Roberto Barroso e Cármen Lúcia, e aos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, destaca sete questionamentos a Moraes e menciona um projeto de lei que prevê sanções contra o governo brasileiro. Smith espera uma resposta em uma semana.





(César Wagner)