Ataque de facção criminosa deixa dois mortos e um lesionado em Fortaleza

Dois homens foram assassinados durante um ataque a tiros na comunidade dos Cocos, no Bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (26).





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, as vítimas foram atingidas em uma via pública. Um homem, de 19 anos, foi a óbito no local. Já o outro, de 29 anos, foi socorrido para a Upa da Praia do Futuro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.





Ainda segundo a Secretaria da Segurança, equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram chamadas e fizeram os primeiros levantamentos sobre o crime.





O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Fonte G1/CE