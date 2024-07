Explosão de panela de pressão em escola deixa merendeira em estado grave no Rio

A merendeira Priscilla Araújo Barbosa, 32 anos, encontra-se em estado grave na UTI do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) após ser ferida na explosão de uma panela de pressão industrial no Colégio Estadual Embaixador Barros Hurtado, em Cordovil, zona norte do Rio. O acidente ocorreu na manhã de quarta-feira (10).





De acordo com a direção da escola, Luiz Paulo Soares do Nascimento, 51 anos, que também sofreu queimaduras durante o incidente, já recebeu alta. Ambos estavam preparando lanches para cerca de 300 alunos quando a panela explodiu.





Em comunicado, a Secretaria Municipal de Educação informou que eles foram prontamente socorridos pela direção da escola e chegaram conscientes ao hospital.





Fernanda Barcellos, prima da cozinheira, relatou ao SBT que Priscilla perdeu parte dos dentes e teve um corte profundo no rosto.





(Gazeta Brasil)