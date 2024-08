DOIS MORTOS E UM PRESO DURANTE CONFRONTO COM A PM EM GRANJA-CE. ARMA LONGA E EXPLOSIVOS FORAM APREENDIDOS

O bando é suspeito de ter cometido um homicídio seguido de tentativa de homicídio no município de Morrinhos.

Dois suspeitos morreram e um foi preso durante confronto com a Polícia Militar no início da madrugada deste domingo, 18, no município de Granja. Um policial ficou ferido no braço durante a ocorrência, foi atendido e passa bem. Durante a ação policial, uma arma longa de grosso calibre, um revólver e balaclava foram apreendidos. Também foi apreendida nitropenta, um dos mais poderosos altos explosivos conhecidos.





Segundo informações, os dois que tombaram sem vida, o que foi preso e ainda outro que está foragido, são suspeitos de terem praticado um homicídio seguido de tentativa de homicídio na cidade de Morrinhos durante o início da noite de sábado, 17. Após este crime, o bando teria empreendido fuga e horas depois chegou a informação que possivelmente passariam pelo distrito de Parazinho, em Granja. Os pm's do destacamento do Parazinho junto com os pm's do Raio de Granja armaram barreira para interceptar os acusados, quando este surgiram em alta velocidade, furaram a barreira policial e atiraram contra os pm's. Já próximo a entrada da cidade de Granja, pressionados pela perseguição policial, os indivíduos capotaram o veículo. Ainda de acordo com a polícia, cerca de quatro indivíduos desceram rapidamente e efetuaram disparos nos pm's, alvejando o braço de um dos policiais. Houve revide à injusta agressão e dois dos indivíduos foram alvejados e vieram a óbito ali mesmo. Momentos depois um terceiro foi preso e o quarto ainda está sendo procurado.





Vale ressaltar a bravura de todos os policiais envolvidos na ocorrência.





Com informações do Blog Camocim Polícia 24h