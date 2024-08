Pastor evangélico é preso suspeito de estuprar as próprias filhas

Pastor ainda é suspeito de ter estuprado uma terceira filha há três anos e um outro filho de apenas 9 anos.

Um pastor evangélico de 55 anos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (2/8), em Pontalina (GO), suspeito de estuprar as próprias filhas. As menores têm 14 e 16 anos e relataram o caso ao Conselho Tutelar da cidade, que acionou a Polícia Civil de Goiás (PCGO).





Menos de 24 horas após receber a denúncia, a delegacia do município desencadeou a Operação Bicho Papão para localizar e prender o religioso.





Segundo a delegada responsável pelo caso, Tereza Nabarro, o mesmo homem é suspeito ainda de ter estuprado uma terceira filha em Anápolis (GO) e, também, um outro filho de apenas 9 anos.





O caso de Anápolis foi o primeiro registrado contra o suspeito, há cerca de três anos, mas não resultou em prisão. A filha tinha, à época, 19 anos e saiu de casa após ser vítima do pai. Com a repercussão, o pastor, a esposa e os demais filhos deixaram a cidade e se mudaram para Pontalina, cidade que fica a 127 km de Goiânia.





Agora, novamente, ele volta a ser alvo de denúncias de estupro. Ao todo, ele tem nove filhos, sendo seis com a atual mulher. A esposa, segundo a polícia, ajudou a confirmar o relato das filhas. A delegada conta que os abusos teriam ocorrido ao longo dos últimos anos.





(Metrópoles)