Pedro Igor é condenado a 47 anos de prisão pelo feminicídio de Cassiana e tentativa contra a enteada

Pedro Igor da Silva Cavalcante foi condenado, nesta terça-feira (20/08), a 47 anos, nove meses e 20 dias de reclusão em regime fechado pelos crimes de feminicídio e tentativa de homicídio. A sentença foi proferida após julgamento no Fórum da Comarca de Santa Quitéria, onde ele foi acusado de assassinar Cassiana Marques Gonçalves e de ferir a filha dela, de 12 anos.





Durante cinco horas, testemunhas de acusação foram ouvidas, assim como o réu. Em alguns momentos, ele foi às lágrimas, principalmente no seu depoimento e no da mãe da vítima e afirmou que não tinha intenção de cometer os crimes. No local, familiares e amigos levaram uma faixa, pedindo por justiça.





A condenação foi dividida em duas partes: 29 anos e quatro meses de prisão pelo feminicídio e 18 anos, cinco meses e 15 dias pela tentativa contra a menor. Além da pena de reclusão, o condenado foi sentenciado a indenizar cada um dos filhos da vítima no valor de R$ 15 mil, com juros e correção, e a pagar R$ 10 mil por danos estéticos à filha lesionada.

O caso aconteceu em 08 de abril deste ano, na localidade de São Damião dos Bragas. A mulher de 31 anos foi morta após o casal iniciar uma discussão, que a levou a terminar o relacionamento de quatro anos. Inconformado com o fim da relação, em posse de um cabo de enxada, Pedro Igor desferiu vários golpes contra ela e também lesionou a adolescente, que precisou passar por cirurgias na Santa Casa de Sobral e atualmente está recuperada.





O julgamento e a condenação ocorreram de forma célere, apenas quatro meses após o crime, fruto de um esforço conjunto entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. O período coincidiu com as ações do Agosto Lilás, uma campanha dedicada ao combate à violência contra a mulher.

