PREJUÍZO DE R$ 13 milhões nos cofres públicos com venda de usina no Ceará

Equipamentos da antiga Usina de Açúcar de Barbalha leiloados como sucata por apenas R$ 2 milhões.

A Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará (Adece) leiloou os equipamentos e máquinas da antiga Usina de Açúcar de Barbalha, adquirida em 2013 pelo governo Cid Gomes por R$ 15 milhões, e vendida agora como sucata por R$ 2 milhões. Quatro empresas de Fortaleza arremataram o material, que está sendo desmontado para liberar espaço para o futuro Centro de Tecnologia da Cultura Protegida do Cariri. Este projeto visa beneficiar a região Sul do Estado, seguindo o exemplo do cultivo protegido já em prática na Chapada do Apodi e em Missão Velha, onde o Sítio Bananeiras lidera a produção de tomates sob estufas, com outras empresas seguindo essa tendência, conforme relatado pelo presidente da Federação da Agricultura (Faec), Amílcar Silveira.





✴️ CÁ PRA NÓS: A venda da antiga Usina de Açúcar de Barbalha por apenas R$ 2 milhões, após uma aquisição governamental de R$ 15 milhões, destaca uma preocupante má aplicação de recursos públicos que necessita de uma investigação rigorosa. Este prejuízo de R$ 13 milhões aos cofres públicos não apenas questiona a eficácia das avaliações de ativos realizadas pelo estado, mas também levanta suspeitas sobre o processo de decisão e transparência na gestão desses recursos. É essencial que os órgãos de controle investiguem profundamente este caso para garantir a responsabilização dos envolvidos e para que situações semelhantes sejam prevenidas no futuro, reforçando a integridade nas operações estatais e a confiança do público na gestão de seus recursos.





