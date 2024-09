Polícia Civil cumpre 20 mandados de busca contra suspeitos de ameaçar candidatos em Sobral

Durante a ofensiva, as equipes apreenderam com dois alvos o valor de R$ 54.432,00 que seria utilizado para possíveis extorsões na região.

Em resposta às ações criminosas no Ceará, envolvendo grupos suspeitos de ameaçar e extorquir candidatos, interferir em eleições e intimidar eleitores, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (13), a nona fase da operação “Demote”, que resultou no cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão contra suspeitos que estão sendo investigados por integrar grupos criminosos no Estado. A ofensiva foi deflagrada na Capital e no município de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará. Durante a ofensiva, as equipes apreenderam celulares, tablets e um valor de R$ 54.432,00.





Todos os suspeitos são investigados por integrar um grupo criminoso de origem carioca. Entre os alvos, estão três mulheres, uma de 30 anos, que já responde por tráfico de drogas, uma de 31 anos com antecedentes por integrar organização criminosa, e outra de 35 anos. Além de 17 homens com idades de 23 anos a 33 anos, com extensas fichas criminais por diversos crimes.





Na Capital, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um imóvel no bairro Meireles – Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. E outros dois mandados nos bairros Cumbuco e Icaraí, em Caucaia (AIS 11) da Região Metropolitana de Fortaleza. Já no município de Sobral, as equipes cumpriram 17 mandados de busca e apreensão nos bairros Terrenos Novos, Pedrinhas, Alto do Cristo, Cidade Dr. José Euclides Ferreira, Parque Silvana, Recanto, Tamarindo, Alto da Brasília, Junco e Campos dos Velhos.





Durante os trabalhos policiais, a Polícia Civil apreendeu dezenas de celulares e tablets. Em Sobral, com uma mulher de 35 anos, foi apreendida uma quantia em dinheiro no valor de R$35.067,00, e com outra mulher de 31 anos, uma quantia de R$19.365,00, o dinheiro seria utilizado para possíveis crimes.









Sobre a operação





A nona fase da operação “Demote”, foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade especializada da PCCE, e contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte) e Departamento de Inteligência Policial (DIP). Os trabalhos operacionais tiveram, ainda, a participação do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE) e da Delegacia Regional de Sobral. A Polícia Civil do Estado do Ceará continua investigando a participação de outros suspeitos envolvidos nas ações criminosas.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





A Draco também disponibiliza um número de WhatsApp para receber denúncias de ações criminosas em todo o Estado. A população pode enviar mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos para o número (85) 98969-0182. O sigilo e o anonimato são garantidos.