EM SOBRAL: A POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, deu cumprimento na manhã de hoje, 11.10.2024, a um Mandado de Prisão Preventiva em desfavor de um homem de 33 anos de idade, em virtude da prática de crime de Descumprimento de Medida Protetiva e Ameaça contra sua ex companheira.





Segundo os fatos apurados até o momento, a vítima terminou o relacionamento com o investigado tendo em vista o seu comportamento violento, razão pela qual procurou a Delegacia da Mulher para solicitar medidas protetivas. Porém, o investigado vinha descumprindo essas por meio de mensagens, enviadas através de telefone de terceiros, contendo áudios com ameaças contra a vítima.





A vítima procurou novamente a DDM-Sobral para noticiar o fato e logo após os primeiros levantamentos no inquérito policial, foi feita a Representação pela prisão preventiva do suspeito, o que foi acatado pelo Poder Judiciário, sendo o respectivo mandado de prisão cumprido hoje no bairro Centro, em Sobral.