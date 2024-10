Empresário agiota é preso em Timon por reter cartão do INSS de idoso deficiente para quitar dívidas

Ele foi preso nesta quarta-feira (30). Investigado emprestava dinheiro com juros altos, pedia cartões do INSS como garantia e sacava os valores mensalmente.

Um proprietário de quatro açougues em Timon, no Maranhão, acusado de realizar empréstimos a juros (agiotagem) foi preso nesta quarta-feira (30), pelo 2º Distrito da Polícia Civil. A investigação que culminou na prisão, começou a partir da denúncia de um idoso com deficiência em uma perna que teve o cartão de seu benefício do INSS retido pelo acusado, para quitar dívidas.





Os policiais da Divisão de Inteligência e Captura (DICAP) e Grupo de Pronto Emprego (GPE) cumpriram mandado de busca e apreensão na casa e nos açougues do empresário e encontraram vários cartões de benefícios de várias pessoas, inclusive com senhas anotadas, além de R$1.600,00 em espécie, anotações dos empréstimos e notas promissórias. As investigações apontaram que o investigado agia da seguinte forma:

Emprestava dinheiro, a juros altíssimos

Pede cartões de benefícios do INSS ou de auxílio governamental, junto com as senhas, como garantia

Sacava mensalmente todo o dinheiro disponível com os cartões das vítimas

Devolvia os valores referentes a diferença para as vítimas

"As investigações tiveram início quando no começo desse mês um idoso deficiente registrou ocorrência policial no 2DP de Timon, informando que havia pedido dinheiro emprestado para um agiota e que para garantir o pagamento havia dado senha e cartão do seu benefício para o indivíduo, o qual sacava o dinheiro integral do seu aposento e após descontar 15% de juros referente ao empréstimo devolvia o restante, porém o investigado também acabou se apropriando do valor de R$1.200,00 que havia caído em sua conta sem que tivesse ligação com o empréstimo realizado, ocasião em que foi instaurado inquérito Policial", explicou o delegado Cláudio Mendes, do 2º DP de Timon.





CRIMES QUE PODE RESPONDER





Segundo a Polícia Civil, o empresário deve responder por usura, que é a agiotagem, e por retenção de cartão do benefício do INSS.





O investigado foi apresentado à Central de Flagrantes de Timon e deve ser submetido a audiência de custódia, para ficar à disposição da Justiça.





Via portal Meio News