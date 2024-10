O roubo aconteceu em plena luz do dia, ou seja, na manhã desta quinta-feira, dia 10, nas proximidades do hospital UNIMED, no centro da cidade.

Uma mulher foi abordada e roubada por dois homens armados de pistola. Os criminosos subtraíram o veículo da vítima, uma Honda Fan de cor preta e placa ORU7209, fugindo em rumo ignorado logo após o roubo.





DETALHE

Denuncie! O sigilo e o anonimato são garantidos. Ligue 190.