Vereador eleito morre durante apuração dos votos no Piauí

Aos 56 anos, vereador eleito Geraldo Corado sofre infarto em Sebastião Barros.

Geraldo Corado (MDB), vereador eleito de Sebastião Barros, Piauí, morreu no domingo (6) durante a apuração dos votos das Eleições Municipais 2024. Corado, que foi reeleito, não chegou a saber o resultado antes de sofrer um infarto. Com 289 votos, ele foi o segundo mais votado na cidade. O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (7) no povoado Canto Alegre.





O vereador Geraldo Corado (MDB) morreu no último domingo (6), enquanto os votos das Eleições Municipais 2024 ainda estavam sendo apurados em Sebastião Barros, cidade situada a 915 km de Teresina, no sul do Piauí. Ele estava em Corrente quando sofreu um infarto ao retornar para casa, e não teve a chance de ver o resultado que o declarava vencedor.





Wenderson Guedes, presidente da Câmara de Vereadores de Sebastião Barros, informou que Geraldo saiu para a cidade de Corrente por volta das 16h, onde acabou morrendo ao sofrer um infarto durante o caminho de volta.





"Antes de terminar a apuração, ele infelizmente faleceu e não soube o resultado", declarou Guedes.





Com 289 votos, Geraldo foi o segundo vereador mais votado na cidade, com uma pequena diferença de nove votos para o primeiro colocado.









Velório e Sepultamento





A família de Geraldo Corado informou por meio de suas redes sociais que o velório foi realizado durante a noite de domingo na funerária em frente ao Hospital Regional de Corrente. O sepultamento ocorreu na tarde desta segunda-feira (7) no povoado Canto Alegre, área rural de Sebastião Barros.









Legado e Carreira Política





Formado em Educação Ambiental pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Geraldo Corado contribuiu significativamente para a Câmara de Sebastião Barros, onde já havia servido como presidente em 2021 e 2022.





Via portal Pi24h