Brasileiros pagaram R$ 3 trilhões em impostos em 2024

Os brasileiros pagaram R$ 3 trilhões em impostos neste ano, conforme o Impostômetro, painel da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) que registra o valor pago em tributos pela população, na manhã desta sexta-feira (1º). Segundo o painel, o valor foi alcançado às 8h50.





A marca foi alcançada com 54 dias de antecedência em comparação ao ano passado. Em 1º de novembro de 2023, o painel marcava a arrecadação de R$ 2,5 trilhões, ou seja, alta de 20% neste ano.





Enquanto isso, uma década atrás, o Impostômetro atingia R$ 1,57 trilhão.





Os trilhões registrados incluem o total de taxas pagos pelos contribuintes do Brasil aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano, como multas, juros e correção monetária.





Segundo Marcel Solimeo, economista-chefe da ACSP, a arrecadação aumenta “quando se tem um crescimento da economia próximo de 3% e uma inflação próxima de 4%, que gera alta nos preços”.









Para o especialista, a tendência é de um aumento dos impostos no ano que vem, citando as novas propostas do governo, como a ampliação da isenção do Imposto de Renda (IR) para salários até R$ 5 mil.





(CNN / Folha do Estado)