Irmãs suspeitas de envolvimento em homicídio em Caucaia são presas pela Polícia Civil

Em uma das ações, a PCCE contou com apoio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP).

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, neste sábado (16), no cumprimento de dois mandados de prisão temporária em desfavor de duas mulheres, de 37 e 27 anos, suspeitas de envolvimento em um crime de homicídio. As capturas ocorreram nos municípios de Caucaia e Itaitinga – Áreas Integradas de Segurança 11 e 25 ( AIS 11 e 25) do Estado, respectivamente.





Segundo investigações conduzidas pelo Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia, as duas mulheres, que são irmãs, são suspeitas de envolvimento em um homicídio em que teve como vítima uma mulher, de 26 anos. Na ocasião, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. O crime foi registrado no dia 26 de janeiro deste ano, no bairro Itambé, em Caucaia.





Com as decisões judiciais em mãos e com apoio da Coordenadoria de Inteligência da SAP, as equipes lograram êxito na localização da primeira suspeita, de 37 anos. Ela foi localizada próximo a uma unidade prisional, em Itaitinga.





Ainda em diligências, equipes da PCCE encontraram a segunda mulher, de 27 anos, no bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia. Após as prisões, elas foram conduzidas para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde os mandados foram cumpridos. Agora, a dupla está à disposição da Justiça. A PCCE segue com as investigações acerca do crime para identificar a motivação, bem como a possível participação de outros indivíduos.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.





As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia. O sigilo e o anonimato são garantidos.