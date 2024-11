Quatro homicídios são registrados na Serra da Ibiapaba

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas, em dois violentos ataques registrados na noite desse domingo (18), em Viçosa do Ceará, distante 350 quilômetros de Fortaleza. A primeira ação ocorreu em um bar, onde quatro pessoas foram lesionadas a bala e uma morreu ainda no local. A tentativa de chacina foi registrada no Bairro Santa Cecília. Uma das quatro vítimas é João Paulo Miranda da Silva, de 28 anos. Ele sofreu com a maioria dos tiros morreu no local. Valdinar Alves Guimarães, 49 anos, Aroldo José de Paula e Antônio Carlos de Oliveira, 52 anos foram socorridos para unidades de saúde em Sobral, Tianguá e Viçosa, respectivamente, e permanecem em atendimento.





Minuto depois, outra ação violenta foi registrada na localidade de Sítio Araticum, na zona rural do município e um casal foi assassinado. As vítimas foram identificadas como: Auriel da Conceição dos Santos, de 33 e Mycaele Rodrigues Carvalho, de 26 anos. De acordo com informações colhidas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), as vítimas estavam em casa e foram atacadas por uma dupla que fugiu em uma motocicleta. O alvo seria Auriel; Mycaele presenciou o crime e pode ter sido morta por queima de arquivo.





Os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) foram registrados em outro município da Serra da Ibiapaba. Vicente Pontes Melo Junior, de 20 anos, foi atacado na saída de um bar da avenida Paulo Sarasate. Ele foi socorrido e morreu no hospital. Os suspeito não foram identificados.





Policiais militares do quartel de Tianguá, deflagraram na manhã desta segunda-feira (18), uma operação de caça aos atiradores. Ainda não há registro de prisões.





