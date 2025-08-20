CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

"Chuva de balas" deixa três baleados no residencial Nova Caiçara, em Sobral

quarta-feira, agosto 20, 2025

Na manhã desta quarta-feira, dia 20, ocorreu um tiroteio no residencial Nova Caiçara. Três pessoas ficaram feridas: dois homens e uma mulher. Os suspeitos estavam em uma motocicleta e fugiram logo após o crime, tomando rumo ignorado.

As vítimas foram socorridas por Equipes do SAMU para o HRN.

As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências para identificar e prender os criminosos. Mais informações devem ser divulgadas a qualquer momento.

