quarta-feira, 20 de agosto de 2025

ATENÇÃO! 125 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS HOJE (20) EM SOBRAL

quarta-feira, agosto 20, 2025

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Alinhador de direção 01

Analista de suporte técnico 01

Assistente administrativo 01

Atendente de lojas 01

Auxiliar de cozinha 02

Auxiliar de escritório 03

Auxiliar de linha de produção 01

Auxiliar de mecânico de autos 04

Auxiliar financeiro 01

Bombeiro hidráulico 10

Carpinteiro de obras 10

Chefe de serviços de saúde 01

Consultor de vendas 06

Cortador de roupas 01

Costureira de máquina overloque 01

Costureira de máquina reta 02

Eletricista auxiliar 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 02

Empregado doméstico arrumador 01

Encarregado de obras 01

Estoquista 02

Fiscal de prevenção de perdas 01

Garçom 01

Impressor serigráfico 01

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados 01

Lavador de roupas a maquina 02

Mecânico de auto em geral 02

Mecânico de automóveis e caminhões 05

Mecânico de motocicletas 01

Mecânico de motor a diesel 03

Mecânico eletricista de automóveis 01

Motofretista 01

Operador de caixa 01

Operador de tratores diversos 02

Pedreiro 10

Recepcionista de consultório médico ou dentário 01

Repositor de mercadorias 01

Representante comercial autônomo 01

Representante técnico de vendas 01

Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01

Supervisor de manutenção de veículos de carga 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico mecânico 02

Vendedor de serviços 01

Vendedor interno 08

Vendedor porta a porta 02

Vendedor pracista 04

Vidraceiro colocador de vidros 01

Total 112

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de expedição 01

Auxiliar de linha de produção 11

Recepcionista atendente 01

Total 13

