Mulher é condenada por torcer test1culos do marido após ele negar s3xo

quarta-feira, 20 de agosto de 2025

Uma mulher foi condenada a um ano de supervisão judicial após atacar o próprio marido em Blantyre, Lanarkshire, na Escócia. O caso ocorreu em janeiro, quando Sharon Irvine, durante uma crise de fúria, agarrou os testículos do parceiro e os apertou com força enquanto ele estava deitado na cama. O homem sofreu sangramento causado pelo contato com as unhas da esposa.

Logo após a agressão, Sharon acionou a polícia e relatou o que havia ocorrido. Durante o processo judicial, foi determinado que ela também deverá participar de um programa de apoio a dependentes químicos.

Mesmo após o episódio, o casal permanece casado. Eles estão juntos há 14 anos. O marido esteve presente na audiência que marcou o encerramento do julgamento, realizada nesta semana. A decisão foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mirror.

