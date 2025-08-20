Homicídio a bala é registrado no estacionamento do Mix Mateus, em Sobral

Na tarde desta quarta-feira (20), um crime de homicídio a bala foi registrado no estacionamento do supermercado Mix Mateus, em Sobral. A vítima foi identificada como João Inácio Araújo Souza, de 40 anos, natural de Sobral, morador do residencial Nova Caiçara. De acordo com as informações, João Inácio estar ia em liberdade há pouco tempo.





Equipes da Polícia Militar resguardaram a área até a chegada da Perícia Forense. A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias e a autoria do crime.





Sobral registra 67 homicídios dolosos no corrente ano!





DETALHE





A vítima tinha várias passagens pela polícia.





Mais informações a qualquer momento!